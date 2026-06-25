В Павловском Посаде 7 июля проведут донорскую акцию

25 июня 2026, 13:25

Фото: istockphoto.com/SeventyFour

Жителей Павловского Посада приглашают принять участие в донорской акции, которая будет проходить 7 июля в ДК «Октябрь». Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Стать донором может любой желающий в возрасте от 18 лет без медицинских противопоказаний.





«Подготовку к донации надо начать заранее. За трое суток до неё нужно отказаться от приёма аспирина и анальгетиков, за 48 часов — исключить алкоголь, а накануне и в день донации нельзя есть жирные, острые и копчёные продукты. Приходить натощак тоже нежелательно: рекомендуется лёгкий завтрак и сладкий чай», — говорится в сообщении.