В Нижегородской области роженица пережила клиническую смерть из-за ошибки врачей
Роженица из Нижегородской области пережила клиническую смерть после планового кесарева сечения. Предварительно, причиной могла стать врачебная ошибка при анестезии.
Как сообщает Telegram-канал Mash, 39-летняя Ксения поступила в роддом города Урень в конце ноября 2025 года. Беременность протекала без осложнений, операция была запланированной. Во время анестезии и интубации у женщины остановились дыхание и сердце. Клиническая смерть длилась около десяти минут. Ребёнка удалось спасти, Ксению реанимировали и перевели в областную больницу Нижнего Новгорода.
Сейчас женщина дышит самостоятельно, однако её состояние остаётся крайне тяжёлым. МРТ показало необратимое поражение коры головного мозга из-за кислородного голодания. Врачи заявляют, что у пациентки была редкая анатомическая особенность — аномально развитый надгортанник, что осложнило интубацию. В ближайшее время её планируют перевести в федеральный центр реабилитации в Москве.
Муж Ксении остался один с двумя детьми. Он считает, что трагедия произошла из-за ошибки медиков при введении наркоза. По его словам, врачи сами говорили о «плохой интубации». Мужчина подал жалобы в Минздрав и надзорные органы. Назначена медицинская экспертиза.
