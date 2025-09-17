В больницы Подмосковья закупили оборудование для операций на сосудах

17 сентября 2025, 11:48

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Современные системы внутрисосудистой визуализации стоимостью более 430 миллионов рублей закупили для больниц Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





Новое оборудование позволяет врачам получать высокоточное изображение коронарных артерий и сосудов. Благодаря этому можно увидеть степень их повреждения и выбрать оптимальную стратегию лечения.





«В текущем году мы закупили 18 современных систем внутрисосудистой визуализации на сумму свыше 430 млн рублей. 14 систем уже ввели в работу, ещё четыре установят до конца года», — сказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.