Уникальная операция подмосковных хирургов вернула пациентку к жизни
Хирурги Домодедовской больницы провели уникальную операцию, вернувшую пенсионерку к полноценной жизни. Пациентка была на грани смерти, когда поступила в хирургическое отделение, сообщили в пресс-службе администрации городского округа Домодедово.
Женщину привезли в стационар с острой кишечной непроходимостью из-за раковой опухоли толстого кишечника.
«Поступила сюда с резкими болями, меня на скорой привезли в хирургическое отделение. Здесь меня полностью обследовали. Врачи меня на ноги подняли, я просто была при смерти», – рассказала больная.
Операцию выполнили в экстренном порядке.
«Мы удалили опухоль сигмовидной кишки и получили прекрасный результат при реабилитации. Стараемся идти в ногу со временем и со всеми мировыми стандартами. Сейчас запускаются новые пилотные проекты, направленные на выполнение высокотехнологичных операций малоинвазивными методами», – рассказал заведующий хирургическим отделением №1 Кирилл Овчинников.Благодаря высокотехнологичному эндоскопическому оборудованию, хирургам удалось выполнить реконструкцию кишечника без больших разрезов, что серьёзно сократило время реабилитации.
Сейчас пациентка уже готова вернуться домой и благодарит медиков, как и её дочь.