В Подмосковье за три года капитально отремонтировали около 5,2 тыс. домов
Капитальный ремонт 5 178 многоквартирных домов провели в Московской области в период с 2023 по 2025 гг. Об этом доложил на совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва с руководителями региональных министерств, ведомств и округов министр жилищно-коммунального хозяйства Кирилл Григорьев.
Он отметил, что за минувшие три года программа капремонта охватила 850 тысяч жителей.
«В домах обновляли инженерные системы, кровли, фасады, лифты, подвалы и фундаменты. Ремонт проводился комплексно. На одном объекте реализовывалось около трёх видов работ», — отметил Григорьев.Он добавил, что в программу на 2026-2028 годы вошли 5 330 домов, из которых 2 038 обновят в текущем году. В 42 округах работы уже начались. Активнее всего к ним приступили в Люберцах и Балашихе, где строители вышли на 26 объектов. Второе место занимает Лобня с 19 домами, а третье разделили Красногорск и Химки, где ремонтируют по 12 домов.