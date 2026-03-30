В Подмосковье за три года капитально отремонтировали около 5,2 тыс. домов

30 марта 2026, 14:22

Капитальный ремонт 5 178 многоквартирных домов провели в Московской области в период с 2023 по 2025 гг. Об этом доложил на совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва с руководителями региональных министерств, ведомств и округов министр жилищно-коммунального хозяйства Кирилл Григорьев.





Он отметил, что за минувшие три года программа капремонта охватила 850 тысяч жителей.





«В домах обновляли инженерные системы, кровли, фасады, лифты, подвалы и фундаменты. Ремонт проводился комплексно. На одном объекте реализовывалось около трёх видов работ», — отметил Григорьев.