В Подмосковье с начала года заготовили около 65 тысяч литров донорской крови

22 октября 2026, 13:43

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Почти 65 тысяч литров донорской крови и её компонентов заготовили в Московской области с начала текущего года. Это на 2,2 тыс. литров больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





Донорская кровь необходима пострадавшим в ДТП, пациентам с ожогами, онкобольным, людям с заболеваниями крови и новорождённым с патологиями.





«Каждая донация — это шанс для пациентов, которым переливание необходимо по жизненным показаниям. Благодаря неравнодушию и активности доноров регион полностью обеспечивает себя необходимым запасами крови», — сказал зампред областного правительства — глава Минздрава Подмосковья Максим Забелин.