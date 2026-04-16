Подмосковные врачи спасли пациента, выпившего концентрированную перекись водорода
Врачи Сергиево-Посадской больницы спасли мужчину, который по ошибке выпил перекись водорода высокой концентрации. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Пострадавшего доставила в больницу бригада скорой помощи.
Как пояснили в министерстве, существует несколько концентраций перекиси. Трёхпроцентную используют в медицине для обработки ран, шестипроцентную – для стерилизации инструментов. Пациент же выпил раствор концентрации 33% – как правило, его используют при обслуживании бассейнов.
Как объяснил сам мужчина, он сделал всего один глоток, и тут же понял, что его жизнь под угрозой. Он сам вызвал скорую и был госпитализирован в реанимацию.
«Гастроскопия выявила следы химического ожога в стенке пищевода и желудка. В реанимации за пациентом наблюдали несколько дней. Далее контролировали функцию почек, чтобы не допустить развития острой почечной недостаточности. Это одно из типичных осложнений при отравлениях», – пояснила заведующая хирургическим отделением №3 Сергиево-Посадской больницы Светлана Александрова.Позже пациента перевели в хирургическое отделение, где проводили терапию различных видов, в том числе инфузионную. Лечение было направлено на снижение секреции соляной кислоты в желудке и кислотности желудочного сока. После лечения мужчина пошёл на поправку, и его выписали домой.
Врачи настоятельно посоветовали подписывать ёмкости, если в них содержатся опасные для жизни растворы.