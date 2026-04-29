Стационары кратковременного пребывания приняли 20 000 жителей Подмосковья

29 апреля 2026, 12:37

Более 20 000 человек с начала года получили медицинскую помощь в стационарах кратковременного пребывания, которые работают в подмосковных медучреждениях. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Московской области.





Такие стационары предназначены для помощи пациентам, которым не нужна длительная госпитализация.

«Сейчас стационары кратковременного пребывания работают в 60 медицинских учреждениях Подмосковья. С начала этого года помощь в них получили свыше 20 000 человек. Самые востребованные профили – офтальмология, хирургия, гинекология и урология», – пояснил зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.