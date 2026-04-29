Стационары кратковременного пребывания приняли 20 000 жителей Подмосковья
Более 20 000 человек с начала года получили медицинскую помощь в стационарах кратковременного пребывания, которые работают в подмосковных медучреждениях. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Московской области.
Такие стационары предназначены для помощи пациентам, которым не нужна длительная госпитализация.
«Сейчас стационары кратковременного пребывания работают в 60 медицинских учреждениях Подмосковья. С начала этого года помощь в них получили свыше 20 000 человек. Самые востребованные профили – офтальмология, хирургия, гинекология и урология», – пояснил зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.Как рассказали в министерстве, стационары кратковременного пребывания позволяют пациенту получить качественную медицинскую помощь, не отказываясь от привычной жизни. После операции за состоянием пациента наблюдают медицинские специалисты. При стабильном состоянии и отсутствии осложнений его выписывают в тот же день.
Такие стационары работают в Подольской, Воскресенской, Сергиево-Посадской, Орехово-Зуевской, Химкинской, Жуковской и других больницах, а также Детском центре им. Л. М. Рошаля и перинатальных центрах региона.