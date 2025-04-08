Врачи в Видном спасли мужчину со сломанной шеей

64-летнего мужчину с переломом верхнешейного отдела позвоночника спасли врачи Видновской клинической больницы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Пациента привезли по скорой. Выяснилось, что мужчина получил травму, поскользнувшись дома. Диагностика показала, что у пациента оскольчатый перелом второго позвонка со смещением и сдавлением спинного мозга.
Сейчас пациент чувствует себя хорошо его уже выписали домой.
Читайте также:
Подмосковье закупит более 130 единиц офтальмологического оборудования
Около 1,4 тыс. человек поучаствовали в акции в честь Всемирного дня здоровья
Свыше 20 медучреждений Подмосковья провели мероприятия в День беременных
«Этот перелом ещё называют «переломом висельника». Он часто приводит к глубокой инвалидизации пациента и даже к летальному исходу. Но оперативно проведённое хирургическое вмешательство позволило вернуть пациенту полную двигательную активность, незначительные ограничения остались только в движении шеей», - рассказал нейрохирург Сергей Шипилин.В ходе операции пациенту поставили на место смещённые позвонки и закрепили их с двух сторон фиксаторами с помощью специальных винтов. Кроме того, был удалён участок костной ткани первого позвонка, что позволило снять чрезмерное давление на нервные окончания.
Сейчас пациент чувствует себя хорошо его уже выписали домой.
Читайте также:
Подмосковье закупит более 130 единиц офтальмологического оборудования
Около 1,4 тыс. человек поучаствовали в акции в честь Всемирного дня здоровья
Свыше 20 медучреждений Подмосковья провели мероприятия в День беременных
Лев Каштанов