Подмосковные врачи спасли сустав 13-летнему подростку

21 ноября 2025, 12:11

оригинал Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области

Подмосковные врачи спасли тазобедренный сустав 13-летнего подростка, который пришел с болью в бедре, ограничением подвижности и хромотой, сообщили в подмосковном Минздраве.





Родители обратились в Московскую областную детскую клиническую травматолого-ортопедическую больницу, где на обследовании выявили юношеский эпифизеолиз — смещение головки бедренной кости, характерное для периода активного роста.



​Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области



«Пациенту требовалась срочная операция. Мы выполнили фиксацию сустава, чтобы остановить смещение и дать ему возможность правильно развиваться. Это убережет юношу от раннего артроза и ограничений подвижности в будущем», — отметил главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев.