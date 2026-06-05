В Щёлковской больнице девушке удалили семь кист, оставив шанс стать матерью

В Щёлковской больнице девушке удалили семь кист, оставив шанс стать матерьюВ гинекологическое отделение стационара им. М.В. Гольца этой больницы поступила пациентка с сильной болью в животе. В ходе обследования врачи диагностировали у неё семь дермоидных кист на яичниках.
Дермоидная киста – округлое образование с плотными стенками. Его содержимое может быть жидким или плотным с включением волос, ногтей, жировой ткани и даже зубов.
«Один яичник был полностью покрыт кистами. Раньше в таких случаях яичники удаляли практически всегда. Сейчас благодаря накопленному опыту и наличию современного оборудования мы выполняем органосохраняющие операции. Сохраняем орган даже в самых сложных ситуациях, оставляя пациентке шанс стать матерью. Главная сложность заключалась в том, чтобы извлечь кисты, не допустив попадания содержимого капсул в брюшную полость. Это могло вызвать воспаление. Операция была ювелирно выполнена лапароскопически. Все новообразования аккуратно удалили», – рассказала лечащий врач Ольга Петренко.Послеоперационный период протекал без осложнений. Сейчас девушка выписана домой на амбулаторное лечение.