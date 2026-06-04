Врач НИКИ детства рассказала, что нужно знать родителям о педикулёзе

04 июня 2026, 15:00

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Педикулёз – паразитарное заболевание, с которым может столкнуться любая семья, независимо от уровня достатка или чистоплотности. Об этом напомнили родителям в Минздраве Подмосковья со ссылкой на врачей НИКИ детства.





Нужно понимать, что вши – не признак социального неблагополучия, а обычная инфекция. Вопреки распространённому мнению, эти насекомые не умеют летать или прыгать. Они передаются только при прямом контакте голова к голове или через общие вещи – расчески, шапки, заколки и подушки.



В детских коллективах, где ребята тесно общаются, вспышки заболевания случаются чаще всего.



Инкубационный период развития гнид – от семи до десяти дней. Зуд появляется не сразу. Чаще всего неприятные ощущения локализуются за ушами и на затылке, усиливаясь к ночи. Если вы заметили, что ребёнок начал часто чесать голову, нужно провести тщательный осмотр при очень хорошем освещении и с использованием лупы. Искать надо маленькие светлые капли, прочно прикреплённые к волосам, которые невозможно просто стряхнуть.



Самое важное при обнаружении педикулеза – ни в коем случае не использовать опасные народные средства вроде керосина, и дустового мыла. Эти методы крайне токсичны.

«Сегодня в аптеках представлено множество безопасных средств на основе диметикона. Это особые силиконы, которые не отравляют организм, а обволакивают паразитов и блокируют их дыхательные пути. Однако после обработки препаратом самым кропотливым этапом остаётся вычёсывание волос специальным гребнем с частыми металлическими зубцами. Это единственный надёжный способ полностью удалить гниды и гарантированно предотвратить повторное размножение насекомых», – сообщила врач-дерматовенеролог НИКИ детства Лариса Каменева.