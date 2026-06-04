Подмосковный терапевт назвала одну из главных причин хронической усталости
Многие женщины списывают постоянную усталость и апатию на плотный рабочий график, стресс или недостаток сна. Однако часто проблемы кроется в дефиците железа, сообщила врач-терапевт Порецкой амбулатории Можайской больницы Светлана Мигланова.
Этот микроэлемент необходим для производства гемоглобина – белка в эритроцитах. Именно он доставляет кислород ко всем органам и тканям. Если железа не хватает, кровь переносит меньше кислорода, и организм переходит в режим энергосбережения. В результате бодрость сменяется изнуряющей слабостью и головокружением.
«Симптомы железодефицита часто выглядят как общее недомогание. Это могут быть бледность кожи, ломкость ногтей, выпадение волос и непреодолимое желание съесть что-то несъедобное. Если вы замечаете у себя эти признаки, не занимайтесь самолечением. Определить проблему может только врач, а в анализах ключевым показателем является ферритин. Он отражает запасы железа в организме», – уточнила Мигланова, слова которой приводит пресс-служба Минздрава Подмосковья.Подход к лечению должен быть комплексным. В первую очередь необходимо скорректировать рацион, сделав ставку на продукты, богатые железом животного происхождения, которое усваивается лучше всего. Это красное мясо, печень и субпродукты. Для лучшего усвоения стоит сочетать их с источниками витамина С.
В более серьёзных случаях врач может назначить приём препаратов железа. Однако для достижения стабильного результата потребуется несколько месяцев под наблюдением специалиста.