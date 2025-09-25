Подмосковные врачи спасли жизнь девушки, упавшей с девятого этажа
Врачи Сергиево-Посадской больницы спасли 18-летнюю девушку, упавшую с девятого этажа. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Пациентка выпала из окна своего дома по неосторожности. Скорую помощь вызвали очевидцы. В крайне тяжёлом состоянии девушку доставили прямо в реанимацию, минуя приёмное отделение.
Пациентка находилось в коме с повреждением головы и лёгких, закрытой травмой грудной клетки, живота, переломами костей таза и бедра. Эти травмы обычно сопровождаются большой кровопотерей и сильной болью.
«Девушка сразу начала получать обезболивающие и антибиотики. Ей проводили массивные переливания крови, инфузионную терапию. Помимо этого, врачи удалили из плевральной полости вокруг лёгких лишнюю жидкость, образовавшуюся от падения и затруднявшую дыхание. На таз и бедро пациентки установили аппараты внешней фиксации», – рассказал заведующий травматологическим отделением больницы Игорь Кучерявый.На пятый день девушка пришла в сознание, а на восьмой её состояние стабилизировалось. Тогда врачи зафиксировали ей сломанную бедренную кость титановым штифтом. Травмы живота и головы лечили консервативно.
На 20-й день аппарат внешней фиксации сняли, и пострадавшая стала готовиться к выписке.
Сейчас пациентка уже дома. Теперь её ждёт длительный курс реабилитации, после которого она сможет вернуться к привычной жизни.