Подмосковные врачи удалили девочке из грудной клетки гигантскую опухоль

30 июля 2026, 11:17

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Доброкачественную опухоль вилочковой железы, занявшую почти половину грудной клетки, удалили врачи подмосковного Детского научно-клинического центра им. Рошаля у маленькой пациентки из Калининграда. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.





Небольшую опухоль в левой части грудной клетки выявили врачи по месту жительства девочки, когда ей был год. Со временем опухоль начала расти, сдавила бронхи, лёгкое и сместила сердце.





«Чтобы добраться до опухоли, мы сделали поперечный разрез грудины — словно приоткрыли «створки» грудной клетки, получив прямой доступ к средостению. Затем поэтапно с помощью микрохирургических инструментов и ультразвукового скальпеля отделили разросшуюся вилочковую железу от окружающих тканей, лёгкого и бронхов и извлекли опухоль единым блоком. Операция прошло успешно и без осложнений», — рассказал Максим Сухов.