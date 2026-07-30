В Подмосковье закупили более 220 единиц медтехники для спасения недоношенных
224 единицы оборудования для спасения недоношенных младенцев получили медицинские организации Московской области с начала текущего года. О этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
В перинатальные центры и больницы поступили, в частности, системы реанимации новорождённых, реанимационные столы, аппараты ИВЛ и УЗИ, фетальные мониторы и пр.
«Мы уделяем особое внимание развитию службы родовспоможения и неонатологии. На закупку 224 единиц современного оборудования выделили около 255 млн рублей», — рассказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.Современную медицинскую технику в Московской области закупают по поручению губернатора Андрея Воробьёва и в рамках реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».