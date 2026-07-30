В Подмосковье закупили более 220 единиц медтехники для спасения недоношенных

30 июля 2026, 11:16

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

224 единицы оборудования для спасения недоношенных младенцев получили медицинские организации Московской области с начала текущего года. О этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





В перинатальные центры и больницы поступили, в частности, системы реанимации новорождённых, реанимационные столы, аппараты ИВЛ и УЗИ, фетальные мониторы и пр.





«Мы уделяем особое внимание развитию службы родовспоможения и неонатологии. На закупку 224 единиц современного оборудования выделили около 255 млн рублей», — рассказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.