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В больницу Красногорска поступила установка для лечения сосудистых болезней

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Современную электрохирургическую установку для лечения сложных сосудистых заболеваний получило отделение рентгенохирургических методов лечения Красногорской больницы. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.



Новая техника обеспечит более эффективную терапию пациентам с тяжёлым атеросклерозом и кальцинозом сосудов.

«Теперь жителям Красногорска не придётся ехать за получением высокотехнологичной медпомощи в другие города», — отмечается в сообщении.
Всего в текущем году больницы Московской области получили 78 единиц электрохирургического оборудования. Закупка медицинской техники ведётся по поручению губернатора региона Андрея Воробьёва в рамках реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Лев Каштанов

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