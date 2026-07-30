В больницу Красногорска поступила установка для лечения сосудистых болезней
Современную электрохирургическую установку для лечения сложных сосудистых заболеваний получило отделение рентгенохирургических методов лечения Красногорской больницы. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Новая техника обеспечит более эффективную терапию пациентам с тяжёлым атеросклерозом и кальцинозом сосудов.
«Теперь жителям Красногорска не придётся ехать за получением высокотехнологичной медпомощи в другие города», — отмечается в сообщении.Всего в текущем году больницы Московской области получили 78 единиц электрохирургического оборудования. Закупка медицинской техники ведётся по поручению губернатора региона Андрея Воробьёва в рамках реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».