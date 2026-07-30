В Путилкове пустили четыре новых автобусных маршрута до Москвы
Новые автобусные маршруты — до станций метро «Сходненская» и «Планерная» — запустили в посёлке Путилково округа Красногорск. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Работу маршрутов проверил член окружного Совета депутатов, замруководителя фракции «Единая Россия» Артур Бадретдинов.
«Мы сегодня в Путилкове, на остановке «ЖК «Мортонград» – это наша новая современная отстойно-разворотная площадка, которую создали по инициативе главы округа Дмитрия Волкова. Путилково растет и развивается, пассажиропоток увеличивается. Для удобства жителей запустили четыре маршрута проекта «Москва — область»: № 1280, № 1288, № 1696 и № 1699», — сказал Артур Бадретдинов.Все четыре маршрута обслуживают автобусы большого класса — более 30 машин. Пассажиры могут пользоваться всеми льготами, предусмотренными для жителей столицы и области.