Подмосковные врачи удалили девочке опухоль и вернули ей способность глотать
Хирурги Московского областного центра охраны материнства и детства удалили 16-летней девочке опухоль, которая мешала ей глотать. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Подмосковья.
В МОЦОМД обратились родители подростка, которых беспокоили выраженная асимметрия шеи дочери и её жалобы на боль при глотании.
В ходе обследования спереди от трахеи и пищевода девочки врачи выявили лимфангиому – доброкачественную опухоль лимфатических сосудов размером 7 см. Её рост привёл к сдавливанию окружающих тканей и органов, нарушив их нормальную работу. Несвоевременное обращение к медикам грозило полным нарушением глотания. Помочь могла только операция.
«Сначала хирурги через небольшой поперечный разрез отделили новообразование от окружающих тканей. Далее они успешно удалили пациентке лимфонгиому. Рану ушили косметическим швом, и теперь она практически незаметна», – рассказал заведующий детским хирургическим отделением МОЦОМД Владимир Трунов.Послеоперационный период протекал без осложнений. Девочка быстро восстановилась и теперь может нормально глотать. Сейчас её уже выписали домой.