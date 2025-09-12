Подмосковные врачи удалили девочке опухоль и вернули ей способность глотать

12 сентября 2025, 16:23

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Хирурги Московского областного центра охраны материнства и детства удалили 16-летней девочке опухоль, которая мешала ей глотать. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Подмосковья.





В МОЦОМД обратились родители подростка, которых беспокоили выраженная асимметрия шеи дочери и её жалобы на боль при глотании.



В ходе обследования спереди от трахеи и пищевода девочки врачи выявили лимфангиому – доброкачественную опухоль лимфатических сосудов размером 7 см. Её рост привёл к сдавливанию окружающих тканей и органов, нарушив их нормальную работу. Несвоевременное обращение к медикам грозило полным нарушением глотания. Помочь могла только операция.

«Сначала хирурги через небольшой поперечный разрез отделили новообразование от окружающих тканей. Далее они успешно удалили пациентке лимфонгиому. Рану ушили косметическим швом, и теперь она практически незаметна», – рассказал заведующий детским хирургическим отделением МОЦОМД Владимир Трунов.