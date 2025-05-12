Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ Истринские офтальмологи спасли зрение автолюбителю с проволокой в глазу

Истринские офтальмологи спасли зрение автолюбителю с проволокой в глазу

Фото: пресс-служба Минздрава ​МО

Фото: пресс-служба Минздрава ​МО

Оригинал
Врачи Истринской больницы спасли зрение пациенту, которому в глаз отлетела проволока. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.
Бригада скорой помощи доставила в отделение офтальмологии 38-летнего мужчину с проволокой в глазу и серьёзным болевым синдромом. Он ремонтировал деталь машины в своем гараже, и при работе болгаркой кусок проволоки отлетел ему в глаз. Защитными очками автолюбитель не пользовался.

Фото: пресс-служба Минздрава МО

«Проволока вошла на 2 см, что привело к потери давления внутри глаза. Необходимо было всё промыть и восстановить тонус, не допуская осложнений. Операция под местной анестезией длилась 1 час 20 минут. Травма была серьёзной. Лишь по счастливой случайности проволока не задела сетчатку», – рассказала заведующая офтальмологическим отделением Истринской больницы Зарема Дреева.
Сразу после операции пациент почувствовал облегчение. В больнице он провел неделю и был выписан на амбулаторное наблюдение. Сейчас зрение у него восстановилась на 90%.

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В подмосковном Минздраве напомнили о необходимости соблюдения техники безопасности при работе со шлифовальной машиной и другими инструментами. Нужно пользуйтесь такими защитными средствами, как очки, перчатки и шлем.

Читайте также:

В Детском центре им. Рошаля девочке исправили сколиоз четвёртой степени

В Подмосковье оптимизировали обеспечение пациентов льготными лекарствами

В Подмосковье с начала года провели более 8,3 тыс. высокотехнологичных операций
#здоровье
#здравоохранение
#автомобилисты
#глаза
#офтальмология
#зрение
#операция
#истра
#подмосковье
#московская область
#медицина
#минздрав мо
Появились кадры с генералом армии Суровикиным, который почтил память павших в Африке
12 мая 2025, 13:10

Фото: iStock/ iZhenya

Появились кадры с героем России генералом армии Сергеем Суровикиным, который почтил в Африке память павших алжирцев во время Второй мировой войны. Снимок с похудевшим экс-командующим в зоне СВО выложил Телеграм-канал «Милитарист».
На опубликованных фотографиях Сергей Суровикин в составе делегации направлялся к памятнику, дабы возложить цветы. Мероприятие, на котором увидели генерала армии, посвящалось Дню Победы.

Уточнялось, что Сергей Суровикин трудится в Африке военным советником.

Соболев обратил внимание, что не знает конкретную страну пребывания генерала. В беседе с «Газетой.ru» он отметил, что за рубежом Суровикин выполняет важные задачи.

Ранее сообщалось, что ЕК хочет запустить спецпрограмму для «повышения эффективности и прозрачности» Конституционного суда Республики Казахстан, в рамках которой планируется финансирование командировок судей на консультации и тренинги в страны ЕС.



Читайте также:

В Париже высказались о белом свёртке на столе Макрона, принятом за наркотики

Трампа возмутил вопрос о его влиянии на избрание новым папой кардинала из США
Глава РФПИ высказался о ситуации вокруг Макрона и Мерца
#фотография
#генерал
#цветы
#африка
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ЕС планирует вложить два млн евро в «эффективность» суда Казахстана
12 мая 2025, 12:27

Фото: iStock/andriano_cz

ЕК хочет запустить спецпрограмму для «повышения эффективности и прозрачности» Конституционного суда Республики Казахстан, в рамках которой планируется финансирование командировок судей на консультации и тренинги в страны ЕС, пишет RT.
По данным издания, в ЕС уже объявили тендер на реализацию проектов в рамках программы, направленной на поддержку Конституционного суда Казахстана. Основная цель — улучшение работы, повышение автономности и прозрачности конституционной юстиции в Казахстане в соответствии с международными и европейскими демократическими принципами.

Кроме того, ЕС также собирается выделить средства на «ознакомительные поездки» судей и судебных аналитиков Казахстана в правовые институции Европы, где они будут изучать их деятельность, процессы принятия решений и нововведения.

Общий бюджет программы составляет два миллиона евро.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер считает, что Евросоюз в последние годы пытается сформировать лояльную себе политическую позицию в элитах стран Центральной Азии.
«ЕС пытается повышать уровень политического проникновения в странах Центральной Азии. И по опыту работы структур ЕС в других странах постсоветского пространства можно говорить, что через финансирование подобных программ они пытаются искать точку опоры внутри местных элит», — отметил Брутер.

Читайте также:

Лавров не согласился с мнением Токаева о приоритете территориальной целостности государства

Европа и Британия объединят военных из-за конфликта России и Украины

СБ: свыше 150 стран приглашены в Москву на форум по безопасности под эгидой РФ
#евро
#эксперт
#форум
#бюджет
#финансирование
#поездки
#ес
#евросоюз
#лавров
#британия
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Почему Евгений Петросян отказался от дочери: мнение психолога
12 мая 2025, 11:39

Евгений Петросян (фото: Instagram* @petrosyanevgeny)

Евгений Петросян больше не числит свою дочь Викторину среди жильцов квартиры — соответствующее решение юморист добился через суд. По данным СМИ, отец и дочь уже давно не общаются. Как считает психолог Катерина Рублева, это свидетельствует о глубоком семейном разладе.
Эксперт в разговоре с сайтом «Страсти» подчеркнула, что речь идет не просто о юридической процедуре, а о знаковом шаге. Такой поступок — это сильный символический жест. Даже если Викторина не жила в квартире, ее выписка — это публичное заявление о разрыве отношений.

«Фраза "бывший член семьи" звучит особенно резко и подчеркивает глубину конфликта. Для Викторины, узнавшей о решении суда из новостей, эта ситуация стала ещё одним отрезком, увеличивающим расстояние между родным и когда-то ей близким человеком», — заявила психолог.

По мнению Рублевой, напряжение в семье могло усугубиться после того, как Петросян начал новую жизнь с Татьяной Брухуновой, которая родила ему двоих детей.

«Нередко изменения в личной жизни родителя, появление новой семьи, становятся катализатором охлаждения отношений со взрослыми детьми. Дети могут воспринимать это как предательство, чувствовать себя отвергнутыми, как, возможно, и произошло между Евгением и Викториной», — сказала эксперт.

Кроме того, психолог добавила, что решение суда лишь подтверждает уже сложившийся конфликт: стороны, по её словам, далеки друг от друга не только физически, но и эмоционально. «

«Нынешняя ситуация – фактическое подтверждение уже существующего раскола. Для Евгения Петросяна это, возможно, способ окончательно упорядочить свою жизнь, сосредоточившись на нынешней семье. Для Викторины – болезненное напоминание о семейной драме, которое однозначно оставит в её душе рану», — подчеркнула Рублева.

Читайте также:

Фёдора Бондарчука заподозрили в романе со звездой «Ранеток»

Блогер Дава извинился перед беременными девушками после выхода нового видео

«Я не умею любить»: Сергей Соседов объяснил причины своего одиночества

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#психолог
#дети
#эксперт
#конфликт
#семьи
#юмор
#артист
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Париже высказались о белом свёртке на столе Макрона, принятом за наркотики
Елисейский дворец: белый сверток на столе Макрона не был наркотиком
12 мая 2025, 10:26

Эммануэль Макрон (фото: kremlin.ru)

Небольшой белый свёрток, который президент Франции Эммануэль Макрон быстро убрал со стола перед журналистами, был не наркотиками. Об этом заявили в Елисейском дворце, опубликовав пост в соцсети Х.
В заявлении утверждается, что это был носовой платок главы государства.

Ранее в Сети распространилось видео, на котором запечатлены Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канцлер Германии Фридрих Мерц. Оно было сделано во время визита политиков в Киев. На представленных кадрах французский лидер после начала съёмки журналистами их встречи, быстро спохватившись, убрал маленький белый свёрток со стола.

Пользователи сразу же начали писать, что это наркотики, однако в Елисейском дворце назвали это дезинформацией, отметив, что, когда европейское единство мешает, простой носовой платок начинают выдавать за запрещённые вещества.

Читайте также:

Глава РФПИ высказался о ситуации вокруг Макрона и Мерца

Ле Пен оценила поведение Макрона в международных отношениях

Макрон оценил предложение Путина о прямых переговорах с Украиной
#франция
#эммануэль макрон
#наркотики
#видео
#киев
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Европа и Британия объединят военных из-за конфликта России и Украины
The Times: ЕС и Британия будут сотрудничать в сфере обороны из-за РФ и Украины
12 мая 2025, 08:37

Фото: iStock/luaeva

Европейский союз и Великобритания будут сотрудничать в сферах безопасности и обороны из-за начавшегося конфликта между Россией и Украиной. Об этом сообщает The Times.
«На следующей неделе Великобритания и ЕС представят пакт об обороне и безопасности в рамках широкомасштабного соглашения, которое позволит Великобритании достичь самых тесных отношений с ЕС с момента Brexit», — передает издание.

Соответствующий проект подразумевает участие британских военных в операциях Евросоюза. В издании подчеркивают, что стороны пришли к данному соглашению из-за начавшегося вооруженного конфликта между Россией и Украиной.

Читайте также:

Рубио: приоритетом США на Украине является завершение боевых действий

Зеленский прилетит в Стамбул при любых условиях

СБ: свыше 150 стран приглашены в Москву на форум по безопасности под эгидой РФ
#соглашения
#проект
#великобритания
#ес
#рф
#украина
#оборона
Следите за нашими новостями
в удобном формате