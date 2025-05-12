Истринские офтальмологи спасли зрение автолюбителю с проволокой в глазу

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Врачи Истринской больницы спасли зрение пациенту, которому в глаз отлетела проволока. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.
Бригада скорой помощи доставила в отделение офтальмологии 38-летнего мужчину с проволокой в глазу и серьёзным болевым синдромом. Он ремонтировал деталь машины в своем гараже, и при работе болгаркой кусок проволоки отлетел ему в глаз. Защитными очками автолюбитель не пользовался.
Фото: пресс-служба Минздрава МО
Фото: пресс-служба Минздрава МО
В подмосковном Минздраве напомнили о необходимости соблюдения техники безопасности при работе со шлифовальной машиной и другими инструментами. Нужно пользуйтесь такими защитными средствами, как очки, перчатки и шлем.
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Фото: пресс-служба Минздрава МО
«Проволока вошла на 2 см, что привело к потери давления внутри глаза. Необходимо было всё промыть и восстановить тонус, не допуская осложнений. Операция под местной анестезией длилась 1 час 20 минут. Травма была серьёзной. Лишь по счастливой случайности проволока не задела сетчатку», – рассказала заведующая офтальмологическим отделением Истринской больницы Зарема Дреева.Сразу после операции пациент почувствовал облегчение. В больнице он провел неделю и был выписан на амбулаторное наблюдение. Сейчас зрение у него восстановилась на 90%.
Фото: пресс-служба Минздрава МО
В подмосковном Минздраве напомнили о необходимости соблюдения техники безопасности при работе со шлифовальной машиной и другими инструментами. Нужно пользуйтесь такими защитными средствами, как очки, перчатки и шлем.
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Лора Луганская