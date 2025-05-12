В Детском центре им. Рошаля девочке исправили сколиоз четвёртой степени

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Врачи Детского клинического центра им. Л. М. Рошаля помогли девочке-подростку, страдавшей сколиозом четвёртой степени. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В ДКЦ в плановом порядке поступила 13-летняя девочка с жалобами на одышку, а также сильную деформацию и боли в спине. Пациентке выполнили комплексное обследование, в том числе КТ и МРТ. Диагноз «сколиоз четвёртой степени» подтвердился.
Девочке ещё предстоит пройти курс медицинской реабилитации. После полного восстановления девочка будет жить обычной жизнью без каких-либо ограничений.
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«Школьницу госпитализировали и выполнили коррекцию сколиоза В ходе хирургического вмешательства врачи установили ей индивидуально подобранные под анатомию тела титановые винты, закрепив их специальными стержнями. Операция прошла успешно, и на седьмые сутки пациентку выписали», – рассказали в министерстве.Фото: пресс-служба Минздрава МО
Девочке ещё предстоит пройти курс медицинской реабилитации. После полного восстановления девочка будет жить обычной жизнью без каких-либо ограничений.
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Лора Луганская