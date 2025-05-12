В Подмосковье оптимизировали обеспечение пациентов льготными лекарствами

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Работу по упрощению получения лекарств по льготным рецептам провели в Московской области, теперь 99,5% пациентов обеспечиваются необходимыми медикаментами в день выписки рецепта. Об этом доложил губернатору региона Андрею Воробьёву в ходе совещания с главами ведомств и округов зампред правительства Подмосковья — глава областного Минздрава Максим Забелин.
«Обеспечение лекарствами по льготным рецептам день в день выросло по сравнению с прошлым годом с 95% до 99,5%. Оставшиеся 0,5% льготников с отсроченными рецептами теперь могут получить лекарства в течение одного дня, а не пяти суток, как было ранее», — сказал Максим Забелин.Он также отметил, что приоритетным направлением работы министерства является обеспечение комфорта и удобства получения лекарств. Для этого в десяти из 18 наиболее загруженных аптек региона была внедрена электронная очередь.
«До конца года также переведём на электронную очередь ещё восемь аптек, что позволит нам снизить количество обращений и в течение одних суток доставить лекарственные препараты», — добавил Максим Забелин.Оптимизация процессов обеспечения населения льготными лекарствами продолжается. Для этого к третьему кварталу текущего года пациенты будут закреплены за конкретными аптечными пунктами: это упростит логистику и позволит пациенту забирать медикаменты в ближайшей к нему аптеке.
Кроме того, в текущем году все медучреждения Московской области перейдут на единую информационную систему, где будет собрана информация о лекарстве на всех этапах — от выписки до наличия в аптеке, а также работать автопроверка потребности в медикаменте по клиническим рекомендациям.
В областном Минздраве отметили, что в настоящее время льготные лекарства в регионе получают 483 тысячи человек.
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Лев Каштанов