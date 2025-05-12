В Подмосковье оптимизировали обеспечение пациентов льготными лекарствами

Работу по упрощению получения лекарств по льготным рецептам провели в Московской области, теперь 99,5% пациентов обеспечиваются необходимыми медикаментами в день выписки рецепта. Об этом доложил губернатору региона Андрею Воробьёву в ходе совещания с главами ведомств и округов зампред правительства Подмосковья — глава областного Минздрава Максим Забелин.