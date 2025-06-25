Клара Новикова вспомнила, как предрекла Елизавете Арзамасовой рождение сына

25 июня 2025, 10:55

Клара Новикова (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)

Народная артистка России Клара Новикова вспомнила, как предсказала пол будущего ребенка своих коллег по шоу-бизнесу Елизаветы Арзамасовой и Ильи Авербуха. Об этом она рассказала в интервью StarHit на премьере «Хрустальная Турандот».







«Девочке Арзамасовой я предрекла сыночка. Мне Илья тогда сказал, что они ждут, она только забеременела, животик намечался. А я сразу угадала, что родится мальчик», — поделилась звезда «Аншлага».