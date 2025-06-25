Счёт на минуты: медики подмосковной скорой рассказали, что делать при анафилактическом шоке

25 июня 2025, 11:35

Врачи подмосковной скорой рассказали, что делать при анафилактическом шоке

оригинал Фото: пресс-служба Московской областной станции скорой помощи

Анафилактический шок – одно из самых опасных состояний, когда смерть может наступить в течение нескольких минут. Об этом предупредили в пресс-службе Московской областной станции скорой медицинской помощи. Там рассказали, что делать в таком случае.







«Анафилаксия – реакция иммунной системы на определённый аллерген. Это может быть яд пчелы, осы или шершня, арахис и лекарства, особенно антибиотики и нестероидные противовоспалительные препараты. Иммунитет экстренно выделяет гистамин и другие медиаторы, что приводит к резкому расширению сосудов, снижению артериального давления, отёку слизистых, нарушению дыхания и учащению пульса», – отметили в пресс-службе.

«Что делать, если налицо – анафилаксия? Ни антигистаминные препараты, ни капельницы, ни вода не помогут. Счёт идёт на минуты. Выходом будет только немедленная инъекция, которую сделают медики скорой помощи или врачи в условиях больницы», – подчеркнули в ведомстве.