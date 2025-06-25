Из больницы выписали еще одного пациента, который пострадал от атаки БПЛА в Елабуге
Из Елабужской ЦРБ выписали еще одного пациента, который пострадал от атаки беспилотных летательных аппаратов, сообщила пресс-служба Минздрава республики Татарстан.
«Еще одного пострадавшего при атаке БПЛА в Елабужском районе выписали из Елабужской ЦРБ», — рассказала пресс-служба министерства «Татар-информу».
Отмечалось, что в настоящий момент в больницах пребывает два пациента, в том числе несовершеннолетний.
Стоит напомнить, что в результате атаки вражескими беспилотниками на Елабужский автозавод 15 июня двое граждан погибли, еще 13 пострадали. После произошедшего возбудили уголовное дело.
В прокуратуре республики проинформировали, что контролируют соблюдение прав потерпевших и оказание им всесторонней помощи.
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