Из больницы выписали еще одного пациента, который пострадал от атаки БПЛА в Елабуге

Фото: iStock/ sudok1

Из Елабужской ЦРБ выписали еще одного пациента, который пострадал от атаки беспилотных летательных аппаратов, сообщила пресс-служба Минздрава республики Татарстан.



«Еще одного пострадавшего при атаке БПЛА в Елабужском районе выписали из Елабужской ЦРБ», — рассказала пресс-служба министерства «Татар-информу».

Отмечалось, что в настоящий момент в больницах пребывает два пациента, в том числе несовершеннолетний.

Стоит напомнить, что в результате атаки вражескими беспилотниками на Елабужский автозавод 15 июня двое граждан погибли, еще 13 пострадали. После произошедшего возбудили уголовное дело.

В прокуратуре республики проинформировали, что контролируют соблюдение прав потерпевших и оказание им всесторонней помощи.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье около одного из садовнических товариществ ликвидировали двух террористов
Ольга Енгалычева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0