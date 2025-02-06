Подмосковные врачи вернули девочке способность улыбаться, потерянную из-за гнойного отита

Фото: телеграм-канал ДКЦ
Врачи Детского клинического центра вылечили девочке острый гнойный отит. Лиза обратилась к медикам с жалобами на гнойные выделения из правого уха, высокую температуру и асимметрию лица, говорится в телеграм-канале ДКЦ.
«После компьютерной томографии и осмотра ей поставили диагноз «острый правосторонний гнойный отит, острый правосторонний мастоидит и парез лицевого нерва». Парез возник как осложнение отита. Во время экстренной операции подростку удалили гной и воспалённые ткани, установили дренаж для оттока выделений», – сказано в сообщении.Фото: телеграм-канал ДКЦ
Юной пациентке назначили антибактериальную и противовоспалительную терапию. С ней также работали реабилитологи, физиотерапевты и неврологи.
На седьмой день Лизу выписали из стационара, а через две недели контрольный осмотр показал полное восстановление лицевого нерва. Благодаря слаженной работе медицинской команды девочка вновь смогла улыбаться.
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Лора Луганская