Реутовские врачи выехали в Курскую область помогать местным жителям

Фото: пресс-служба администрации г. о. Реутов
Двое сотрудников Реутовской клинической больницы отправились в Курскую область. Врач-хирург, заведующий операционным блоком Дмитрий Бауткин и реаниматолог Иван Прокопчук будут оказывать медицинскую помощь местным жителям, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Мы участвуем в командировке в Курскую область. Считаем это своим врачебным долгом. Это сложная работа, но мы никогда не боялись трудностей. И мысли не было отказать от командировки, ведь людям нужна наша помощь. Конечно, родные переживают, ждут нас дома», – поделился Дмитрий.Как отметил главврач Реутовской клинической больницы Александр Алексеев, медицинский персонал хорошо показал себя во времена пандемии коронавируса. С начала спецоперации коллектив больницы отправляет в зону СВО медикаменты, дроны и сухие пайки. А в августе прошлого года медики направились помогать пострадавшим в Курскую область. С тех пор командировки стали регулярными.
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Лора Луганская