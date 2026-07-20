Участие в Дне семейного здоровья в Мытищах приняли 30 человек

20 июля 2026, 11:40

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

30 жителей Мытищ — 15 женщин, семь мужчин и восемь детей — прошли обследование в поликлинике №6 в Мытищах в рамках Дня семейного здоровья, который провели в субботу, 18 июля. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.





По итогам проверки в первую группу здоровья, к которой относятся люди без хронических болезней и значимых факторов риска их развития, записали пять человек, во вторую группу здоровья — с факторами риска — десять человек и в третью группу здоровья, в которую входят пациенты с хроническими заболеваниями или подозрением на них, — 15 человек.





«Патологии зрения выявили у трёх участников акции, патологии органов дыхания — у четырёх, болезни сердечно-сосудистой системы — у трёх, а также по одному случаю поражений нервной системы, ЖКТ и мочеполовой системы», — говорится в сообщении.