Робот Светлана более 30 000 раз предложил жителям Подмосковья записаться к врачам
Робот Светлана за всё время своей работы помогла жителям Московской области записаться на приём к специалистам более 30 000 раз. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.
Светлана также помогает вызвать врача на дом, отменить или перенести запись к медику. Помимо этого, она совершает исходящие вызовы, напоминая о визите к врачу и необходимости продлить электронные рецепты на льготные лекарства.
«Робот начал записывать пациентов к узкопрофильным специалистам в начале осени. Опция доступна пациентам, у которых открыто направление на приём к специалисту, а также состоящим на диспансерном учёте. Всего за время реализации этой функции Светлана предложила записаться к специалистам более 30 000 раз», – сказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.Светлана круглосуточно принимает входящие звонки по номеру телефона 122.
Записаться на приём к врачу также можно на региональном портале госуслуг «Здоровье», через инфомат в поликлинике, а также через чат-бот Денис в Telegram.