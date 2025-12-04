Робот Светлана более 30 000 раз предложил жителям Подмосковья записаться к врачам

04 декабря 2025, 17:11

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Робот Светлана за всё время своей работы помогла жителям Московской области записаться на приём к специалистам более 30 000 раз. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.





Светлана также помогает вызвать врача на дом, отменить или перенести запись к медику. Помимо этого, она совершает исходящие вызовы, напоминая о визите к врачу и необходимости продлить электронные рецепты на льготные лекарства.

«Робот начал записывать пациентов к узкопрофильным специалистам в начале осени. Опция доступна пациентам, у которых открыто направление на приём к специалисту, а также состоящим на диспансерном учёте. Всего за время реализации этой функции Светлана предложила записаться к специалистам более 30 000 раз», – сказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.