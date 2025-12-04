В Детском центре впервые в Подмосковье вылечили глаукому микроимпульсным лазером

04 декабря 2025, 15:35

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Офтальмохирурги Детского научно-клинического центра имени Л.М. Рошаля первыми в Подмосковье вылечили глаукому с помощью микроимпульсного лазера. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.





В клинику обратились два пациента с врождённой глаукомой – восьмилетняя девочка и шестилетний мальчик. Это редкое и серьёзное заболевание возникает у детей из-за неправильного развития дренажной системы глаза до или вскоре после рождения.



Без оперативного лечения такое состояние может привести к необратимым повреждениям зрительного нерва, изменениям структур органа зрения и как следствие – к слепоте.

«В ходе вмешательства мы осторожно воздействовали микроимпульсами лазера на проблемную зону глаза. Это позволило снизить маленьким пациентам внутриглазное давление и сохранить зрение. Малоинвазивный и щадящий метод значительно сокращает время восстановления после хирургического вмешательства. Каждая из операций длилась около 20 минут», – рассказал заведующий отделением микрохирургии глаза Детского центра Леонид Кононов.