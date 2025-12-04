В Хотькове заработал новый пост скорой помощи

04 декабря 2025, 17:51

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Новый пост скорой медицинской помощи, рассчитанный на две бригады, начал работать в городе Хотьково Сергиево-Посадского округа. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.





Пост обслуживает население девяти близлежащих населённых пунктов. Он находится в здании поликлиники. Там есть всё, что нужно для эффективной работы медиков, а также комнаты отдыха, кухня и тёплый гараж.





«Мы работаем над повышением доступности экстренной медицинской помощи и стремимся создавать комфортные условия для сотрудников скорой помощи, на плечи которых ложится колоссальная нагрузка», — отметил зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.