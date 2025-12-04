В Хотькове заработал новый пост скорой помощи
Новый пост скорой медицинской помощи, рассчитанный на две бригады, начал работать в городе Хотьково Сергиево-Посадского округа. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Пост обслуживает население девяти близлежащих населённых пунктов. Он находится в здании поликлиники. Там есть всё, что нужно для эффективной работы медиков, а также комнаты отдыха, кухня и тёплый гараж.
«Мы работаем над повышением доступности экстренной медицинской помощи и стремимся создавать комфортные условия для сотрудников скорой помощи, на плечи которых ложится колоссальная нагрузка», — отметил зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.Он добавил, что в текущем году в Подмосковье открыли два поста скорой помощи — один в Хотькове и один в Балашихе.