Подмосковные врачи выходили новорождённого весом 650 граммов

31 июля 2026, 15:02

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Младенца, весившего при рождении 650 граммов, выходили врачи Видновского перинатального центра. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.





Будущая мать малыша поступила в медучреждение на 27-й неделе беременности по скорой: у неё было высокое давление и тяжёлая преэклампсия. Врачи экстренно провели кесарево сечение.





«На свет появился мальчик весом 650 граммов и ростом 30 сантиметров. Сначала малыша выхаживали в реанимации, потом перевели в отделение патологии новорождённых и недоношенных детей. Постепенно от кормления через зонд удалось перейти к бутылочке. Реабилитация продолжалась больше 100 дней. Сейчас младенец весит два килограмма 650 граммов, его рост составляет48 сантиметров» — рассказала неонатолог отделения патологии новорожденных и недоношенных детей Видновского перинатального центра Ирина Рябых.