Подмосковный нарколог Холдин перечислил симптомы поражения печени при алкоголизме
Заболевания печени, связанные с злоупотреблением алкоголем, могут долго оставаться незамеченными. Об этом предупредил главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.
По словам специалиста, алкогольное поражение печени может маскироваться под усталость, стресс и даже затянувшееся похмелье.
«На начальных этапах жировой дистрофии печени человек может чувствовать себя абсолютно здоровым. Но как только болезнь переходит в следующую фазу, симптомы становятся очевидными. Пациенты, как правило, жалуются на слабость и быструю утомляемость, которые не проходят даже после сна. К этому присоединяется чувство тяжести или переполненности в животе, особенно после приёма пищи», – сказал Холдин.Для такого состояния характерен ноющий дискомфорт в правом подреберье.
«Печень обрастает жировой тканью, увеличивается в объёме, от этого и появляется ноющая боль. Человека также могут мучить тошнота по утрам и сухость во рту с привкусом горечи. Игнорировать эти тревожные симптомы нельзя. Необходимо как можно быстрее отказаться от алкоголя и обратиться за медицинской помощью», – подчеркнул врач.Если отказ от спиртного даётся тяжело, стоит обратиться в филиал Московского областного клинического наркологического диспансера в городе проживания.
Как напомнили в Минздраве Московской области, сейчас проходит Неделя профилактики заболеваний печени.