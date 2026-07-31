Подмосковный нарколог Холдин перечислил симптомы поражения печени при алкоголизме

31 июля 2026, 14:15

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Заболевания печени, связанные с злоупотреблением алкоголем, могут долго оставаться незамеченными. Об этом предупредил главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.





По словам специалиста, алкогольное поражение печени может маскироваться под усталость, стресс и даже затянувшееся похмелье.

«На начальных этапах жировой дистрофии печени человек может чувствовать себя абсолютно здоровым. Но как только болезнь переходит в следующую фазу, симптомы становятся очевидными. Пациенты, как правило, жалуются на слабость и быструю утомляемость, которые не проходят даже после сна. К этому присоединяется чувство тяжести или переполненности в животе, особенно после приёма пищи», – сказал Холдин.

«Печень обрастает жировой тканью, увеличивается в объёме, от этого и появляется ноющая боль. Человека также могут мучить тошнота по утрам и сухость во рту с привкусом горечи. Игнорировать эти тревожные симптомы нельзя. Необходимо как можно быстрее отказаться от алкоголя и обратиться за медицинской помощью», – подчеркнул врач.