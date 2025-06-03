Подмосковные врачи вылечили девочку от опасного абсцесса почки

03 июня 2025, 14:23

оригинал Фото: iStock / Natali_Mis

Врачи Московского областного центра охраны материнства и детства вылечили ребёнка от абсцесса почки. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.





В МОЦОМД экстренно доставили 10-летнюю девочку с жалобами на сильную боль в пояснице, слабость и высокую температуру. Врачи провели ультразвуковое исследование, компьютерную томографию и поставили диагноз – абсцесс левой почки.

«Это гнойное воспаление ткани органа, которое требует срочного лечения. Иначе может нарушиться функции почки, что может привести к серьёзным осложнениям – сепсису, почечной недостаточности и распространению инфекции на другие органы», – объяснила детский уролог-андролог МОЦОМД Юлия Аникеева.

«Мы сделали разрез в поясничной области под ультразвуковым контролем и установили в полость абсцесса дренажную трубку. После вывода гнойного содержимого полость абсцесса промыли антисептиком. Параллельно проводилась интенсивная антибиотикотерапия. После стабилизации состояния пациентки дренажную трубку удалили», – заключила Аникеева.