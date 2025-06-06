В Подмосковье рассказали о работе медучреждений на выходных в честь Дня России
График работы медицинских учреждений утвердили в Московской области на период праздничных и выходных дней, приуроченных ко Дню России, — с 12 по 15 июня. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
«Потребность в медицинской помощи может возникнуть в любой момент, поэтому вызвать врача на дом можно будет в течение всех выходных дней с 8 утра до 20:00. А взрослые и детские консультации будут работать 13 и 14 июня с 9 утра до 14:00», — рассказал зампред областного правительства — глава Минздрава Подмосковья Максим Забелин.Кабинеты неотложной помощи в поликлиниках, а также стоматологические поликлиники будут работать 13 и 14 июня с 8 утра до 15:00. А стационары в больницах и скорая помощь продолжат работать без перерыва в круглосуточном режиме.