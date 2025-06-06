В Подмосковье рассказали о работе медучреждений на выходных в честь Дня России

06 июня 2025, 16:21

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График работы медицинских учреждений утвердили в Московской области на период праздничных и выходных дней, приуроченных ко Дню России, — с 12 по 15 июня. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.







«Потребность в медицинской помощи может возникнуть в любой момент, поэтому вызвать врача на дом можно будет в течение всех выходных дней с 8 утра до 20:00. А взрослые и детские консультации будут работать 13 и 14 июня с 9 утра до 14:00», — рассказал зампред областного правительства — глава Минздрава Подмосковья Максим Забелин.