В Видном спасли младенца, по недосмотру матери выпившего лимонную кислоту

06 июня 2025, 14:00

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Видновской больницы спасли жизнь младенца, который выпил лимонную кислоту. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.





Бригада скорой помощи была доставила в приёмное отделение женщину с пятимесячным ребёнком, который случайно выпил воду с лимонной кислотой. Всё случилось вечером, когда мать решила почистить чайник от накипи. Утром, забыв, что вода в чайнике была с лимонной кислотой, она развела ею смесь для малыша.



Женщина, заметив, что младенец морщится и пьёт неохотно, вспомнила о событиях минувшего вечера. Она немедленно обратилась за медицинской помощью.

«Мы экстренно провели малышу промывание желудка, назначили инфузионную терапию, которая способствовала оперативному выведению кислоты из организма. Благодаря своевременному обращению удалось избежать опасных последствий», – рассказала заведующая педиатрическим отделением Видновской клинической больницы Вероника Петрова.