Подмосковные врачи вынули из желудка ребёнка ключ от металлической банки
Полуторогодовалый мальчик проглотил ключ от металлической банки. Инородное тело извлекли врачи Раменской больницы. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Малыша привезли в больницу родители. Рентген показал, что ключ находится в желудке.
«Слизистые оболочки внутренних органов ключ, несмотря на острые края, не повредил. Его аккуратно извлекли с помощью эндоскопического инструмента», — рассказал заведующий детским хирургическим отделением Раменской больницы Владимир Хабалов.Он добавил, что при попадании в организм инородного тела очень важно сразу обращаться к врачам, а не пытаться справиться самостоятельно, вызывая рвоту или давая питьё.
Сейчас маленький пациент чувствует себя хорошо, его уже выписали домой.