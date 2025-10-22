В российском регионе маленький ребёнок провалился в шестиметровый колодец
В Приморском крае спасатели МЧС России эвакуировали маленького ребёнка из колодца. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Операцию провели в городе Партизанске. Инцидент произошёл 22 октября. Школьники после уроков играли на улице Центральной. Во время игры девятилетний мальчик упал в колодец. Находившиеся рядом дети сразу позвали на помощь взрослых.
Очевидцы оперативно сообщили о случившемся в экстренные службы. Прибывшие на место спасатели спустились в шахту с помощью трёхколенной лестницы. Они извлекли школьника с глубины шесть метров. Медики осмотрели ребёнка и констатировали, что он не получил никаких повреждений. После этого сотрудники МЧС передали мальчика его родителям.
