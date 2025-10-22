Российская школьница решила сбежать от матери по простыням и поплатилась

22 октября 2025, 10:26

В Санкт-Петербурге школьницу госпитализировали с травмами после падения из окна

Фото: Istock/PIKSEL

В Санкт-Петербурге 17-летняя школьница получила тяжёлые травмы после падения из окна. Подробности сообщает информационное агентство «Фонтанка».