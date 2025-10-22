Российская школьница решила сбежать от матери по простыням и поплатилась
В Санкт-Петербурге 17-летняя школьница получила тяжёлые травмы после падения из окна. Подробности сообщает информационное агентство «Фонтанка».
Происшествие случилось в доме на проспекте Солидарности. По предварительной информации, девушка серьёзно поссорилась с матерью. Причиной конфликта стало то, что женщина не отпускала дочь на улицу.
Сотрудники полиции установили, что в результате ссоры подросток попытался покинуть квартиру по простыни через окно на втором этаже. В процессе этого она сорвалась и упала на землю. Медики доставили пострадавшую в больницу с комплексными повреждениями.
Врачи диагностировали у девушки травму позвоночника, перелом стопы и ушиб головы. Специалисты характеризуют её состояние как тяжёлое. Правоохранительные органы организовали проверку по факту случившегося. Они выясняют все обстоятельства инцидента.
