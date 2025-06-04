Подмосковные врачи вытащили из уха девушки дохлого таракана
Семнадцатилетняя девушка обратилась в больницу подмосковного города Видное с жалобой на заложенность в левом ухе. Причиной недомогания оказалось попавшее в слуховой проход насекомое, сообщает пресс-служба администрации Ленинского округа.
«При отоскопии был обнаружен дохлый таракан. Насекомое погибло при взаимодействии с ушной серой и, судя по всему, пробыло в теле пациентки более суток. Останки таракана присохли к поверхности слухового прохода. Ухо многократно промыли тёплым физраствором теплым физраствором и удалили насекомое по частям при помощи аспиратора», — рассказал заведующий оториноларингологическим отделением больницы Дмитрий Салихов.Извлечение таракана из уха прошло без осложнений, слуховой проход и барабанная перепонка повреждены не были.
Сейчас девушка чувствует себя хорошо, её уже выписали домой.