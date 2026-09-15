Подмосковная молодёжь обсудила документальный фильм с участником СВО
В Шаховской состоялся третий кинопоказ совместного проекта Министерства информации и молодёжной политики Московской области и телеканала RT.Док «СМОТРИ.ЗНАЙ.ДУМАЙ!». Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
В зале Шаховского Дома культуры собрались студенты, волонтёры и активисты со всего Подмосковья. Они посмотрели документальный фильм «Спасая из Красноармейска», а затем обсудили картину с приглашённым гостем – руководителем Шаховского отделения ассоциации ветеранов СВО, ветераном спецоперации Романом Косянчуком.
«Фильмы, которые мы показываем в рамках проекта, непростые. Они требуют от зрителя не просто внимания, а внутренней работы. Но именно такие картины сегодня важно смотреть молодёжи, чтобы понимать, что происходит, видеть правду. После просмотра у ребят есть уникальная возможность поговорить с теми, кто был там и видел всё своими глазами. До конца года мы проведем для молодёжи ещё два кинопоказа», – сказала министр информации и молодёжной политики Московской области Екатерина Швелидзе.Картина рассказывает о событиях в городе Красноармейске Донецкой Народной Республики, который до декабря прошлого года находился в зоне ожесточённых боёв. Мирные жители месяцами жили в подвалах разрушенных домов под постоянными обстрелами и атаками дронов. Съёмочная группа RT.Док одной из первых попала в город и стала свидетелем эвакуации, которая проходила под угрозой новых ударов. Режиссёром фильма выступил военный документалист Александр Харченко.
После просмотра Роман Косянчук обсудил с ребятами фильм и рассказал, что видел сам. Ребята задавали много вопросов.
«Я смотрела фильм и не могла оторваться. Больше всего поразили люди – их сила, их нежелание уезжать, их вера. Это что-то невероятное. Я рада, что пришла. Такие картины нужно смотреть, чтобы помнить и понимать», – поделилась Александра из Истры.В рамках мероприятия была представлена выставка трофейных предметов с территории ЛНР и ДНР – автомат, гранатомёт, бронежилет, шлем, футболки и шевроны.
Мероприятие прошло в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети».