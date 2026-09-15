Подмосковная молодёжь обсудила документальный фильм с участником СВО

15 сентября 2026, 22:27

оригинал Фото: пресс-служба МИМП МО

В Шаховской состоялся третий кинопоказ совместного проекта Министерства информации и молодёжной политики Московской области и телеканала RT.Док «СМОТРИ.ЗНАЙ.ДУМАЙ!». Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.





В зале Шаховского Дома культуры собрались студенты, волонтёры и активисты со всего Подмосковья. Они посмотрели документальный фильм «Спасая из Красноармейска», а затем обсудили картину с приглашённым гостем – руководителем Шаховского отделения ассоциации ветеранов СВО, ветераном спецоперации Романом Косянчуком.

«Фильмы, которые мы показываем в рамках проекта, непростые. Они требуют от зрителя не просто внимания, а внутренней работы. Но именно такие картины сегодня важно смотреть молодёжи, чтобы понимать, что происходит, видеть правду. После просмотра у ребят есть уникальная возможность поговорить с теми, кто был там и видел всё своими глазами. До конца года мы проведем для молодёжи ещё два кинопоказа», – сказала министр информации и молодёжной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Фото: пресс-служба МИМП МО

«Я смотрела фильм и не могла оторваться. Больше всего поразили люди – их сила, их нежелание уезжать, их вера. Это что-то невероятное. Я рада, что пришла. Такие картины нужно смотреть, чтобы помнить и понимать», – поделилась Александра из Истры.