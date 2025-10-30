Программа компенсации аренды жилья привлекла 15,5 тысяч медработников Подмосковья

30 октября 2025, 16:18

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Уже свыше 15,5 тысяч подмосковных медицинских работников воспользовались программой компенсации аренды жилья. Такие данные привели в пресс-службе Минздрава Московской области.





Программа доступна медицинским специалистам региона, не имеющим собственного жилья, с 2022 года.

«Медработник после рабочего дня должен полноценно отдохнуть и восстановиться дома. Для этого в регионе действует программа компенсации аренды жилья. Сумма выплаты зависит от отдалённости городского округа и составляет до 30 тысяч рублей для медика и до 45 тысяч – для супружеской пары медработников. С начала действия программы ею воспользовались более 15,5 тысяч человек», – сказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.