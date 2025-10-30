Программа компенсации аренды жилья привлекла 15,5 тысяч медработников Подмосковья
Уже свыше 15,5 тысяч подмосковных медицинских работников воспользовались программой компенсации аренды жилья. Такие данные привели в пресс-службе Минздрава Московской области.
Программа доступна медицинским специалистам региона, не имеющим собственного жилья, с 2022 года.
«Медработник после рабочего дня должен полноценно отдохнуть и восстановиться дома. Для этого в регионе действует программа компенсации аренды жилья. Сумма выплаты зависит от отдалённости городского округа и составляет до 30 тысяч рублей для медика и до 45 тысяч – для супружеской пары медработников. С начала действия программы ею воспользовались более 15,5 тысяч человек», – сказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.Чтобы получить выплату, медикам необходимо работать на полную ставку в учреждении, подведомственном Минздраву Подмосковья и расположенном на территории региона. У супругов и детей заявителя не должно быть собственного жилья в регионе. Другое условие – отсутствие в пользовании помещений коммерческого, социального и специализированного найма. Со всеми условиями программы можно ознакомиться по ссылке.
Чтобы воспользоваться мерой поддержки, нужно подать заявление на региональном портале госуслуг. Заявку рассмотрят за 10 рабочих дней.
Как напомнили в министерстве, в Подмосковье действуют такие меры соцподдержки медработников, как программы «Социальная ипотека», «Земский доктор», «Земский фельдшер», «Приведи друга», «Земля врачам» и другие.