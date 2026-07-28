Строительная готовность поста скорой помощи в посёлке Суханово превысила 86%
Пост скорой помощи, рассчитанный на четыре бригады, строят в посёлке Суханово Ленинского округа. Готовность объекта уже превысила 86%. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
Работы проводятся в рамках реализации госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры Подмосковья.
«В настоящее время строители монтируют оборудование в серверной, утепляют трубопроводы в помещении индивидуального теплового пункта и устанавливают оборудование вводно‑распределительного устройства. На площадке заняты 16 человек», — рассказал глава Минстройкомплекса региона Александр Туровский.Здание поста одноэтажное, его общая площадь составляет около 600 квадратных метров. Внутри предусмотрены диспетчерская, кабинет предрейсовых осмотров, столовая, комнаты отдыха медиков и водителей, помещения амбулаторного приема и пр.
Закончить строительство планируют в текущем году.