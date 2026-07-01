Подмосковные врачи восстановили пациенту функцию руки, потерянную из-за пореза
В Мытищинской больнице нейрохирурги провели сложнейшую операцию пациенту, у которого из-за глубокой раны острым стеклом разорвался локтевой нерв. Об том рассказали в пресс-службе Минздрава Московской области.
С момента бытовой травмы до времени обращения к врачам прошло три месяца. Пациент почти полностью потерял функцию руки из-за атрофии мышц. Обследование подтвердило грубое повреждение локтевого нерва с большим разрывом, что привело к утрате моторных и сенсорных функций.
«Сложность операции заключалась в том, что расстояние между краями рассечённого нерва составляло около четырёх сантиметров. При этом сопоставить их нужно было максимально точно. При свежей травме сделать это проще. Но у нашего пациента за три месяца всё превратилось в конгломерат из спаек мягких тканей, откуда надо было выделить оба края нерва, не повредив их. Мы соединили края с помощью специального синтетического импланта для направления роста нервных волокон, использовав способность нервов конечностей к частичной регенерации», – рассказал нейрохирург профильного отделения Мытищинской больницы Юрий Михневич.
По его словам, благодаря успешной операции нерв начал прорастать по миллиметру в день, и постепенно функции руки стали восстанавливаться.
После операции мужчине назначили физиотерапию. Через три месяца контрольный осмотр показал значительное увеличение объёма движений и возможность удерживать предметы. Согласно прогнозам специалистов, функции руки пациента восстановятся на 70%.