В НИКИ детства рассказали, как помочь ребёнку при тепловом ударе

30 июня 2026, 16:18

оригинал Фото: istockphoto / poplasen

В летнюю жару дети перегреваются гораздо быстрее взрослых, так как их система терморегуляции несовершенна, а площадь поверхности тела относительно массы больше. Об этом предупредили в пресс-службе Минздрава Московской области.





Такая ситуация приводит к быстрой потере влаги. Поэтому родителям важно вовремя распознать симптомы перегрева и оказать первую помощь при тепловом или солнечном ударе.



Тепловой удар возникает из-за перегрева организма под воздействием высокой температуры в душном транспорте, закрытом помещении или при ношении слишком плотной одежды. Солнечный удар – его разновидность. Он происходит при прямом воздействии лучей на голову ребёнка.



В обоих случаях ребёнок сначала становится капризным и вялым, у него краснеет кожа, учащаются дыхание и пульс, возникают головная боль и тошнота. В тяжелых случаях температура тела поднимается выше 39 градусов, могут возникнуть рвота и потеря сознания.



При первых признаках перегрева ребёнка нужно немедленно перенести в прохладное место или в тень, уложить на спину, слегка приподняв ноги, при рвоте – повернуть голову на бок. С него необходимо снять лишнюю одежду и начать обтирать водой комнатной температуры. Если пострадавший в сознании, его нужно часто поить водой или солевыми растворами маленькими порциями.

«Нельзя давать ребёнку в качестве основного средства спасения жаропонижающие препараты, так как они не сработают против внешнего перегрева. Нельзя использовать для охлаждения лёд или ледяную воду, так как резкий холод вызывает спазм сосудов кожи, который заблокирует отдачу тепла и усугубит перегрев внутренних органов. Не оставляйте ребёнка одного, даже если ему полегчало состояние может ухудшится снова», – посоветовала педиатр НИКИ детства Ирина Наумова.

«У грудных детей терморегуляция развита хуже всего, и они перегреваются моментально. Если малыш стал вялым, его личико покраснело, а кожа – сухая и горячая, нужно сразу раздеть его, обтереть водой комнатной температуры, приложить к груди или дать немного воды. Если в течение 15 минут ему не стало лучше, нужно срочно вызывать скорую помощь», – отметила Наумова.