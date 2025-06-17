Подмосковные вузы заняли 11-е место в рейтинге Минтруда по трудоустройству

17 июня 2025, 15:52

оригинал Фото: Министерство образования Московской области

Государственный гуманитарно-технологический университет (Орехово-Зуево) и Государственный социально-гуманитарный университет (Коломна) заняли 11-е место в первой национальной рейтинговой таблице Минтруда России по трудоустройству выпускников среди педагогических вузов, сообщает Министерство образования Московской области.





Рейтинг основан на данных о проценте трудоустройства и уровне заработной платы выпускников, что позволяет объективно оценить их востребованность на рынке труда .





«Такой результат свидетельствует о высоком уровне подготовки педагогов в вуза х Подмосковья и их конкурентоспособности на рынке труда. Выпускники успешно трудоустраиваются в образовательные организации региона, участвуя в развитии системы образования. Рейтинг подтверждает эффективность совместной работы по повышению качества образования», — подчеркнула министр образования Московской области Ингрид Пильдес .

Вузы региона готовят специалистов по широкому спектру педагогических направлений: от математики, информатики и естественных наук до гуманитарных дисциплин, музыки, физической культуры, логопедии и социальной педагогики.

Ректор ГСГУ, доктор экономических наук, профессор Жанна Леонова отметила, что университет является одним из крупнейших в Подмосковье. Ректор ГГТУ и доктор педагогических наук Галина Скударева также подчеркнула роль вуза в подготовке конкурентоспособных специалистов.

Фото: Министерство образования Московской области

Подмосковные вузы располагают современной образовательной инфраструктурой: студенческими кампусами, лабораториями и возможностями для научной деятельности.

В пресс-службе Министерства образования напомнили, что с 20 июня в вузах региона стартует приемная кампания. Будет открыт прием на бюджетные места, в том числе по целевому направлению от организаций, готовых принять выпускников на работу. Абитуриенты смогут подать документы в пять вузов одновременно, выбрав до пяти направлений в каждом.



