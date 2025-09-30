Подмосковные яхтсмены завоевали три награды чемпионата России по парусному спорту

30 сентября 2025, 19:42

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Спортсмены из Подмосковья выиграли золотую, серебряную и бронзовую медали чемпионата России в олимпийских классах яхт по парусному спорту. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.







«Софья Юнчикова заняла первое место в классе «Лазер-радиал» среди женщин, оставив позади соперниц из Санкт-Петербурга. Вице-чемпионом страны стал Вячеслав Удалов, выступавший в том же классе среди мужчин. А в смешанном парном классе «470» подмосковный тандем Елизавета Попова и Михаил Карелин расположились на третьей позиции», – рассказали в ведомстве.