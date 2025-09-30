Подмосковный паралимпиец Гнездилов дважды обновил рекорд мира в толкании ядра
Спортсмен из Московской области Денис Гнездилов стал победителем чемпионата мира по паралимпийской лёгкой атлетике в соревнованиях по толканию ядра. Турнир проходит в Нью-Дели.
«В третьей попытке Гнездилов показал результат 11,85 метра, в шестой – 11,92 метра. При этом он превзошёл достижение португальца Мигеля Монтейры, который занял второе место. Спортсмены выступали в категории F40 – «люди с низким ростом», – передаёт ТАСС.Гнездилову 38 лет. Он является победителем Паралимпиады в Токио 2021 года и чемпионата мира 2024-го.
Соревнования по паралимпийской лёгкой атлетике завершатся 5 октября. Россияне выступают на них в нейтральном статусе.