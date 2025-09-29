В Подольске прошли первые международные соревнования по городкам
В Подольске состоялись первые Международные соревнования по городошному спорту, собравшие около 80 участников из России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Индии, Германии и Китая, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«В следующем году любителей городков ждет еще одна знаковая дата — 90-летие первого чемпионата СССР. Обязательно отметим ее в Подольске», — подчеркнул он.
Соревнования вошли в Единый календарный план Минспорта РФ и календарь Международной федерации городошного спорта на 2025 год. Их организацией занимались Министерство спорта РФ, международная и российская федерации городошного спорта, Центр спортивной подготовки сборных команд России и администрация Подольска.