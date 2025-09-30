Юные всадники из Подмосковья выступили на всероссийских Пони-играх

30 сентября 2025, 17:08

оригинал Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Более 100 спортсменов от 3 до 17 лет из Подмосковья приняли участие в VII всероссийских Пони-играх — крупнейшем турнире страны для юных наездников, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.





Прототипом соревнований стали Всемирные конные игры, второе по значимости событие в конном мире после Олимпиады. В программу турнира вошли олимпийские дисциплины: выездка, конкур, драйвинг, вольтижировка, троеборье и бега. Дополнительно прошли состязания по хоббихорсингу, тент-пеггингу и другим видам.



Абсолютной чемпионкой Игр стала подмосковная спортсменка Василиса Шмакова с пони по кличке Малыш Капрал. Пара завоевала 20 призовых мест в дисциплинах конкур и выездка.



В основной день турнира, 27 сентября, состоялись ключевые этапы: Кубок президента Федерации конного спорта России, соревнования «Baby Boom» для детей от 3 до 8 лет, а также турнир по хоббихорсингу.



Соревнования прошли с 24 по 28 сентября в Москве на базе одной из старейших конных школ страны — «Измайлово» в рамках госпрограммы «Спорт России». Турнир собрал более 1000 участников и зрителей из 14 регионов и стал самым масштабным за всю историю. Результаты всероссийских Пони-игр опубликованы на сайте.



